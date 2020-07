MV Agusta, nasce il Design Studio per i modelli “one off”

Ogni MV Agusta è un oggetto di design, oltre che una moto. Ma per qualcuno potrebbe comunque non bastare. Ecco perché nasce il Monaco Design Studio, specializzato nella progettazione dei modelli “one off”, moto prodotte in un solo esemplare, per la clientela più esigente del marchio. Lo Studio nasce dalla concessionaria monegasca di MV Agusta, abituata a soddisfare le richieste molto particolari degli appassionati collezionisti del Principato, con la personalizzazione completa dei modelli più prestigiosi del marchio.

Virginio Ferrari, campione di stile

Il campione del mondo e tre volte campione italiano Virginio Ferrari, fondatore e titolare dello Studio, è un collaboratore storico di MV Agusta. Ecco cosa dice di lui Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor Spa: “Se c’è un posto dove poterci spingere oltre in termini di lusso e prestigio, quello è Montecarlo, e se c’è un uomo capace di pilotare questo progetto, quello è Virginio Ferrari. La presentazione ufficiale del Monaco Design Studio non è altro che il dovuto riconoscimento del lavoro straordinario di Virginio in tutti questi anni. A lui e al suo team i nostri migliori auguri di successo”.