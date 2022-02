Stasera prima serata del Festival di Sanremo: ospiti i Måneskin, attesa per Fiorello e Ornella Muti - L'ordine dei dodici cantanti in gara

l Festival di Sanremo 2022 si terrà dal 1° al 5 febbraio 2022, in diretta dal Teatro Ariston e in onda su Rai1. Inizio alle 20:40. Le 5 serate di Sanremo 2022 saranno condotte da Amadeus che sarà affiancato ogni sera da una co-conduttrice differente: stasera c'è Ornella Muti. La prima puntata del Festival di Sanremo sarà anticipata, come di consueto per tutte le serate, dal PrimaFestival condotto da Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua, previsto dalle 20.30 alle 20.40.

Ospiti

In primis i Måneskin: un anno fa da questo palco iniziarono il loro successo mondiale. Grande attesa per Fiorello. Tra gli ospiti anche i Meduza e il trennista Matteo Berrettini, Raoul Bova con Nino Frassica per il ritorno di Don Matteo e Claudio Gioè per la seconda stagione di Màkari. In collegamento dalla nave da crociera in rada davanti alla costa ci saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due avranno, ogni sera, un ospite musicale appartenente a uno dei festival di Amadeus. Aprono le danze Colapesce e Dimartino.

Sanremo, la scaletta della prima serata



1) Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir Domenica

2) Yuman Ora e qui

3) Noemi Ti amo non lo so dire

4) Gianni Morandi Apri tutte le porte

5) La Rappresentante di Lista Ciao ciao

6) Michele Bravi Inverno dei fiori

7) Massimo Ranieri Lettera di là dal mare

8) Mahmood e Blanco Brividi

9) Ana Mena Duecentomila ore

10) Rkomi Insuperabile

11) Dargen D'Amico Dove si balla

12) Giusy Ferreri Miele

Tutti i cantanti in gara

Iva Zanicchi, «Voglio amarti»; Achille Lauro, «Domenica»; Aka7even, «Perfetta così»; Michele Bravi, «Inverno dei fiori»; Emma, «Ogni volta è così»; Massimo Ranieri, «Lettera al di là del mare»; Sangiovanni, «Farfalle»; Gianni Morandi, «Apri tutte le porte»; Ana Mena, «Duecentomila ore»; Elisa, «O forse sei tu»; Rkomi, «Insuperabile»; Ditonellapiaga con Rettore, «Chimica»; Irama, «Ovunque sarai»; Fabrizio Moro, «Sei tu»; La rappresentante di lista, «Ciao ciao»; Giusy Ferreri, «Miele»; Noemi, «Ti amo non lo so dire»; Giovanni Truppi, «Tuo padre, mia madre, Lucia»; Mahmood & Blanco, «Brividi»; Highsnob & Hu, «Abbi cura di te»; Le Vibrazioni, «Tantissimo»; Dargen D’Amico, «Dove si balla»; Tananai, «Sesso occasionale»; Yuman, «Ora e qui»; Matteo Romano, «Virale».