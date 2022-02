Snoop Dogg accusato di molestie sessuali e percosse (e domenica canta al superbowl)

Snoop Dogg è accusato di molestie sessuali e percosse. Secondo quanto scrivono i media americani, una donna, identificata come Jane Doe, ha fatto causa al rapper e ad un’altra persona per un’episodio avvenuto nel 2013 dopo un concerto. La donna, una ballerina e modella, sarebbe stata costretta al sesso orale con Dogg e con l’amico Donald Campbell, meglio conosciuto come Bishop Don Magic Juan. Si sarebbe sentita inoltre obbligata sotto la pressione di non poter più lavorare nell’industria musicale. Snoop Dogg, considerato tra i migliori rapper americani, è tra gli artisti che esibiranno al Super Bowl di domenica. Durante la conferenza stampa che tradizionalmente si tiene prima della partita non è stato toccato l’argomento nè è stato possibile fare domande.