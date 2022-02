Elisa entra nella Top 10 mondiale di Spotify

Elisa conquista lo streaming mondiale con il suo nuovo album "Ritorno al Futuro/ Back to the Future". L’artista entra infatti nella Top10 di Spotify degli album più ascoltati a livello globale tra le new entry. Un grande trionfo per un’artista italiana che si piazza direttamente al n.8 della classifica dei nuovi dischi più gettonati sulla piattaforma di streaming mondiale. "Ritorno al Futuro/Back to the Future", uscito il 18 febbraio per Island Records, è un lavoro imponente composto da un doppio album, con un disco di canzoni in italiano e uno in inglese, per un totale di 27 pezzi.



Un riconoscimento importante per l’artista scelta come advocate-champion della campagna Onu sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, e anche Direttrice Artistica di 'Heroes Festival 2022', la terza edizione dell’evento che si terrà dal 28 al 31 maggio a Verona, quest’anno totalmente dedicato alla divulgazione di una nuova responsabilità nella lotta ai cambiamenti climatici. Nell’occasione Elisa tornerà live con tre grandi concerti all’Arena di Verona (28, 30 e 31 maggio) e sarà promotrice di una serie di iniziative sviluppate sotto il patrocinio di organizzazioni nazionali e internazionali.