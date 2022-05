Eurovision: previsti 200 milioni di spettatori davanti alla tv

Questa sera il countdown luminoso sulla Mole Antonelliana indica quattro giorni al via dell’Eurovision Song Contest, uno fra i più seguiti eventi musicali internazionali. Per cinque giorni, fino al 14 maggio, sono attesi artisti internazionali, giornalisti e turisti da ogni parte del mondo che confluiranno al Pala Olimpico, sede ufficiale dell’evento. Una «organizzazione imponente», come la definisce il direttore del Centro di produzione Rai di Torino, Guido Rossi. Seguita da 200 milioni di spettatori tv, la kermesse avrà ricadute boom per il territorio, stimate fino a sette volte l’investimento, che per gli enti locali è stato di 14 milioni di euro.



Occasione per fare il punto su Eurovision è stata la presentazione del Media Center Casa Italia, allestito niente meno che a Palazzo Madama, patrimonio mondiale dell’Umanità sede del Senato Subalpino. La città, elettrizzata dalle prime comparse qua e là di cantanti e musicisti, «ha ritrovato lo spirito olimpico» del 2006, sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo, tanto da aver dovuto sfoltire le 12 mila richieste di seguire l’evento come volontari, osserva il governatore del Piemonte Alberto Cirio.

La manifestazione, organizzata dall’European Broadcasting Union (Ebu) e dalla Rai, sarà trasmessa in Eurovisione, mentre in Italia sarà possibile seguire le semifinali e la finalissima in diretta su Rai 1, Rai 4 e sulla piattaforma TivùSat. I presentatori saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika; in gara gli artisti provenienti da 40 Paesi.



Ricco il calendario degli eventi collaterali, messo a punto da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, con Turismo Torino e VisitPiemonte. Al parco del Valentino è stato realizzato l’Eurovision Village, uno spazio aperto dal 7 al 14 maggio con un programma che prevede più di 40 ore di concerti. Ci saranno anche maxischermi per seguire in diretta le gare musicali, punti ristoro, stand istituzionali e incontri con 200 ospiti. Fra le iniziative, anche una che coinvolge la community di TikTok, fra i partner ufficiali dei Eurovision 2022, per raccontare la Regione ospitante e perfino i suoi piatti tipici, che saranno descritti nei video della community dei creator.