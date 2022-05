(Dal 5 giugno) Al via la prima edizione del Festival Toscanini

Un’opera, 16 concerti, 5 conferenze e un convegno: sono i numeri della prima edizione del Festival Toscanini in programma a Parma dal 5 giugno, con la prima esecuzione in Italia in tempi moderni dell’opera giovanile 'Le Willis' di Giacomo Puccini, fino al 12 luglio quando Fabio Luisi dirigerà la Filarmonica Toscanini nella Nona Sinfonia di Beethoven in Piazza Duomo. «Si tratta di un festival musicale incentrato sulla figura e sul ruolo storico e artistico di Arturo Toscanini - ha spiegato il sovrintendente della Fondazione Toscanini, Alberto Triola - e abbraccia lo scorcio del XIX secolo e i primi decenni del '900. E’ concepito come dialogo tra espressioni artistiche diverse, in un singolare contrappunto di punti di vista tra musica, arti figurative e applicate, colte in uno straordinario periodo della storia culturale del nostro paese e del continente europeo».

Il Festival dà avvio al percorso di avvicinamento alla figura di Giacomo Puccini, del quale nel 2024 ricorreranno cento anni dalla morte. 'Le Willis' verrà proposta in forma semiscenica preceduta dal Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel, con Daniel Ciobanu al pianoforte con la bacchetta di Omer Meir Wellber, direttore musicale del festival, al suo debutto operistico a Parma. L'opera sarà replicata il 7 giugno al Teatro del Giglio di Lucca. Il 6 giugno un convegno sul rapporto tra Toscanini e Puccini e una tavola rotonda sulle controverse vicende dell’esordio operistico di Puccini animeranno il dibattito scientifico di settore, che il Festival, insieme al nuovo Centro Studi Arturo Toscanini, vuole contribuire a stimolare. Non mancherà un omaggio a Renata Tebaldi, in occasione del centenario della nascita, con la Filarmonica Toscanini diretta da Giuseppe Montesano in brani di Giuseppe Verdi cantati da Barbara Frittoli, e brani sinfonici di Catalani e Wagner, compositori cari a Toscanini. Oltre al direttore musicale Wellber si esibiranno Carlo Goldstein in un programma con musiche di Martucci e Malipiero (18 giugno) e Sasha Yankevych che dirigerà la Filarmonica Toscanini il 10 giugno in musiche di Respighi, Mahler e Ravel, e Nahel Al Halabi, in una serata di musica e riflessione poetica sul tema delle migrazioni forzate come conseguenza di conflitti, violenze e persecuzioni, il cui ricavato sarà devoluto a Unhcr (13 giugno).