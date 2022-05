Per la prima volta, il Festival Verdi "suona" all'estero

Per la prima volta nei suoi oltre vent'anni di storia, il Festival Verdi varca i confini delle terre del maestro: grazie a una intesa con il Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Albania, dal 31 maggio al 4 giugno prossimi sarà inaugurato il progetto, intrapreso prima della pandemia, che porterà in scena a Tirana l’opera «Un ballo in maschera» nell’allestimento di Giuseppe Carmignani del 1913 del Teatro Regio di Parma, mentre alcuni classici appuntamenti della rassegna Verdi Off porteranno la musica di Giuseppe Verdi nelle piazze, nei parchi e nelle strade della città, coinvolgendo le associazioni e la comunità albanese.

L’iniziativa, che rientra nella Settimana della Cultura Italiana (1-7 Giugno), è realizzata con la collaborazione del Ministero della Cultura di Albania, Ambasciata Italiana a Tirana, Istituto Italiano di Cultura a Tirana, Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto dell’Albania.

«Un ballo in maschera» debutta a Tirana l’1 giugno alle 19 (repliche il 2, 3 e 4) del 1913, le cui scene dipinte su carta sono tornate a rivivere dopo il lavoro di ripristino curato da Rinaldo Rinaldi. Lo spettacolo vede la regia di Marina Bianchi e la direzione di Deniola Kuraja alla guida degli artisti e dell’Orchestra e del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Albania.

Dal 31 maggio al 4 giugno lo spirito festoso, inclusivo, multidisciplinare di Verdi Off porterà la musica del Maestro anche fuori dalle mura del Teatro, in piazza Skenderbej e nel parco accanto al Teatro, per andare incontro a cittadini e visitatori di Tirana. Nell’attesa del debutto dell’opera, si potranno ammirare i costumi di scena di Lorena Marin, realizzati dalla sartoria del Teatro Regio, in una parata nella piazza antistante il Teatro. Seguiranno concerti corali, musica verdiana per banda, un flash-mob dedicato alla danza e un pic-nic sull'erba.