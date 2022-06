Morto Alec John Such, storico bassista dei Bon Jovi

Il bassista Alec John Such, membro fondatore dei Bon Jovi, è morto all’età di 70 anni. Lo ha annunciato ieri Jon Bon Jovi sui suoi social media.

«Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec - ha scritto il cantante americano -. Come membro fondatore dei Bon Jovi, è stato parte integrante della formazione della band. Ad essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l’uno per l’altro attraverso di lui. Era un amico d’infanzia di Tico Torres e ha portato Richie Sambora a vederci esibire. Alec è sempre stato selvaggio e pieno di vita. Ora questi ricordi speciali mi portano un sorriso sul viso e una lacrima agli occhi. Ci mancherà moltissimo».

Fondati nel 1983, John Such è rimasto nei Bon Jovi fino al 1994. E’ stato sostituito dal bassista Hugh McDonald, diventato membro ufficiale della band nel 2016.