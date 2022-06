Il rock della Valtaro è firmato Stillhouse

Albareto C’era anche una band emergente della Valtaro, al «Nice International Film Festival», il festival cinematografico indipendente che si tiene tutti gli anni a Nizza pochi giorni prima di quello di Cannes. A portare la montagna parmense alla première dell’evento nizzardo è stata infatti il giovane gruppo rock «Stillhouse», che ha potuto partecipare all’evento avendo scritto la colonna sonora del film «The Modern Way», la pellicola diretta da Giuseppe Monticciolo e sceneggiata da Jake Henderson. Il film, che ha ricevuto sei candidature al Nff, ha poi vinto i premi come miglior film e miglior attore protagonista in un lungometraggio in lingua inglese.

Talenti

Tra i tanti talenti arrivati da tutto il mondo, quest’anno hanno dunque partecipato anche i quattro bravissimi valtaresi, insieme da oltre tre anni, tutti under 30 e originari di Albareto e Borgotaro. Sono Laura Rasia (basso), Andrea Ceriati (chitarra ritmica e voce), Lorenzo Cerveri (chitarra) e Michel Cacchioli (il borgotarese del gruppo alla batteria). «È stato un onore poter scrivere la colonna sonora per questa pellicola intensa», dicono i componenti della band.

L'album

«L’album, che si chiama proprio come il film, peraltro premiato come miglior film, è stato pubblicato nel 2021. Ora, dopo questa emozionante esperienza, siamo ancora più carichi per le serate che ci attendono quest’estate nei locali della provincia parmense». Ma non solo: la band è attesa anche oltreconfine. Gli Stillhouse porteranno infatti il rock made in Valtaro a Berlino, dove saranno in tour dal 26 al 29 agosto. A chi si chiede come abbia fatto una formazione della montagna a essere selezionata per scrivere la colonna sonora di un film di portata internazionale, la band rivela: «Principalmente grazie a Spotify e poi grazie ad alcuni amici del regista e del produttore che ci hanno sentito suonare e ci hanno contattato».