Addio a Brett Tuggle, tastierista dei Fleetwood Mac. Aveva 70 anni

E’ morto Brett Tuggle, tastierista dei Fleetwood Mac e tra fondatori della David Lee Roth Band. Aveva 70 anni ed era malato di cancro. E’ stato Matt, il figlio dell’artista, a confermare la notizia attribuendo la causa del decesso a complicazioni insorte dopo un tumore. Tugg era nato a Denver, Colorado. Dopo aver suonato con John Kay & Steppenwolf, Rick Springfield e David Lee Roth, fece parte dei Fleetwood Mac per vent'anni, dal 1997 al 2017. Tuggle entrò a far parte del mondo dei Fleetwood Mac nel 1992 quando fu ingaggiato da Mick Fleetwood per Zoo ed è rimasto nell’orbita della band fino all’anno scorso per il solo tour di Lindsey Buckingham. Il tastierista ha suonato le tastiere in ogni tour dei Fleetwood Mac dal 1997 al 2017. Nel 2018 - come riporta "People" - era uscito dalla band anglo-statunitense fondata nel 1967 e che ha venduto 100 milioni di copie di album. Lascia, oltre al figlio Matt, la figlia Michelle.