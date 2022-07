La prima registrazione di Blowin' in the Wind di Bob Dylan battuta all'asta a un milione e mezzo di sterline

La prima registrazione in studio di Bob Dylan dal 1962 del suo classico Blowin' in the Wind è stata battuta all’asta da Christiès a Londra per 1.482.000 sterline, pari a 1.769.500 di dollari. Lo ha reso noto la casa d’aste.

La nuova versione, autografata dal suo autore, ha debuttato con Ionic Original, un nuovo formato di musica analogica sviluppata dallo storico collaboratore T Bone Burnett per la sua nuova società NeoFidelity: è un unico esemplare di alluminio ricoperto di lacca su cui è incisa «una spirale di musica». La stima della vigilia era tra le 600 mila e il milione di sterline.