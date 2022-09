La Toscanini apre la vendita dei biglietti per tutti i concerti della Stagione 2022/2023

Da sabato 1° ottobre La Toscanini apre la vendita dei biglietti per tutti i concerti della nuova Stagione della Filarmonica Arturo Toscanini 2022/2023. Un cartellone ricco di appuntamenti, con 15 programmi sinfonici all’Auditorium Paganini e 6 “Salotti” cameristici alla Sala Gavazzeni, che vedrà protagonisti alcuni tra i più affermati direttori e solisti del panorama internazionale.

L’inaugurazione, in calendario il 21 e 23 ottobre, è affidata al Direttore principale della Filarmonica, il maestro Enrico Onofri, che tornerà sul podio dell’orchestra con la Sinfonia n. 5 di Beethoven e le “Musiche per i Reali Fuochi d’artificio” di Haendel.

Dal 1° ottobre saranno in vendita anche i biglietti per il concerto straordinario fuori abbonamento del 29 gennaio al Teatro Regio, realizzato in collaborazione con la Società dei Concerti. Sul palco il direttore Stanislav Kochanovsky e il celebre violinista virtuoso Valeriy Sokolov. Gli abbonati alla Stagione Filarmonica 2022/2023 potranno acquistare i biglietti per il concerto al prezzo speciale di 25€ per la platea e 20€ per i palchi.



Fino al 21 ottobre si potrà sottoscrivere l’abbonamento alla Stagione secondo cinque formule: Filarmonica (8 o 12 concerti, più il Concerto di Capodanno, da 187€ a 400€) e La Toscanini per Tutti, che prevede 5 concerti il sabato o la domenica alle ore 18.00 (biglietto unico 30€, abbonamenti da 125€ a 200€).

Sono in vendita anche gli abbonamenti per i concerti del “Salotto Toscanini” (da 70 € a 90 €).

Dopo il successo della scorsa Stagione, tornano i Nidi di Musica, i laboratori d'arte dedicati ai più piccoli e pensati per consentire ai grandi la fruizione dei concerti de La Toscanini per Tutti e, contemporaneamente, ai bimbi la partecipazione ad attività ludico-ricreative.

Il laboratorio è riservato a bambine e bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni e si terrà a partire dalle 17.30, presso il CPM "Arturo Toscanini". Un processo dinamico e interattivo di formazione del pubblico per scoprire, analizzare e capire la musica.

Tutti i concerti e gli abbonamenti de La Toscanini possono essere acquistati con la Carta del Docente. Per utilizzare il buono: cartadeldocente.istruzione.it.

2 ottobre, ore 18.30 - "Questa è acqua.1"

Parma, Auditorium del Carmine

SESTETTO D'ARCHI LA TOSCANINI con SILVIA COLASANTI

5 ottobre, ore 20:30 - L'OERAT incontra i giovani talenti del Conservatorio di Parma

Parma, Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini,

Sala Gavazzeni (viale Barilla 27/a)

8 ottobre, ore 17.30 - "Verdi OFF"

Parma, Piazzale della Pace - Monumento a Verdi

LA TOSCANINI NEXT

11 ottobre, ore 20.00 - Festival Verdi

Busseto, Teatro Giuseppe Verdi

HAORAN LI Direttore

MIHAELA COSTEA Violino solista

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

16 ottobre, ore 16.00

Solignano, Chiesa vecchia di S. Lorenzo

TRIO D'ANCE LA TOSCANINI

Per informazioni:

CPM – Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”

Parco della Musica | Viale Barilla, 27/A

43121 Parma

Telefono: 0521 391339 (attivo negli orari di biglietteria)

Email: biglietteria@latoscanini.it

BIGLIETTERIA ONLINE: www.biglietterialatoscanini.it

Orari di apertura

da Martedì a Sabato: dalle 9 alle 12

Martedì e Giovedì: anche dalle 17 alle 19

Giorni di chiusura: Domenica e Lunedì

Nei giorni di concerto la biglietteria dell’Auditorium Paganini sarà aperta nei seguenti orari:

– dalle 19.00 alle 20.30 per i concerti con inizio alle ore 20.30;

– dalle 16.30 alle 18.00 per i concerti con inizio alle ore 18.00.