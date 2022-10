"Prega x per me": 5 brani come 'romanzo musicale' nell'Ep di "Brai"

Il compositore e cantante Brai - al secolo Davide Rinaldo, di Reggio Emilia - lancia “Prega x me”, un Ep formato da 5 brani, in ognuno dei quali suona un diverso chitarrista. “Prega x me risuona come grido di aiuto, come fosse un'ultima richiesta - dice la presentazione -. Questo 'romanzo' tratta di una ragazza e dello sbaglio più grosso della sua vita”.

“Carta bianca a cinque musicisti con diverse sonorità - continua - sulle note di Brai e un pizzico di sana pazzia rendono il caos dolce melodia. Cantanti in rima con toni forti e irriverenti vogliono arrivare dritti a chi li ascolta regalando loro una spettinata di capelli a suon di chitarre distorte. Il collage (come scelta di concept) è la traduzione visiva perfetta di ciò che l'artista definisce “Confusione interiore”. Uscirà subito dopo un videoclip del brano che dà il nome al disco curato da una videomaker kazaka, sempre in stile collage. Le canzoni sono pensate come se fossero cinque capitoli di un “romanzo musicale”.