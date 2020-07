Allergie agli animali: che cosa fare?

L'allergia non può precludere l'amore per gli animali

Chi di noi non ha in casa un amico a quattro zampe peloso? Una buona parte della popolazione sì, e l’amore per cani, gatti, avalli e altri animali a volte è per noi davvero indispensabile. Tuttavia, quando il nostro sistema immunitario non è perfetto ci si può anche sensibilizzare (cioè si possono sviluppare anticorpi di tipo IgE) contro non il pelo, come si è propensi a pensare, ma i derivati epidermici, cioè la ‘forfora’ degli epiteli di questi animali. Si parla in questo caso di ‘allergopatie respiratorie da derivati di animali domestici’, che comprendono tra i vari sintomi congiuntivite, rinite e asma”, spiega la Dottoressa Patrizia Barcella, Allergologa del Poliambulatorio Città di Collecchio. Gli allergeni del gatto sono veicolati e trasportati dagli abiti e dai capelli del padrone, per cui si può avere un attacco d'asma anche senza il contatto con l'animale. “In una minoranza di pazienti allergici al gatto si può sviluppare la pork/chat syndrome, un’allergia alimentare da cross reattività, per cui chi è allergico può sensibilizzarsi alla carne di maiale cruda o poco cotta", aggiunge l’Allergologa. “L’allergene del gatto tende a rimanere nell’ambiente dove l’animale ha stazionato ed essendo molto leggero e molto piccolo anche il solo camminare sul pavimento lo può aerosolizzare fino a farlo arrivare agli alveoli polmonari. È trasportato dai vestiti e non è raro trovarlo anche in ambienti in cui non sono presenti gli animali (asili, scuole, cinema, bus). L’allergia al pelo del cane è causata dagli allergeni presenti in forfora, pelle, saliva, sangue e urina dell'animale. È comune essere sensibilizzati simultaneamente al gatto, al cane e al cavallo perché esistono analogie strutturali tra i rispettivi allergeni. In questi casi gli accertamenti di diagnostica molecolare sono fortemente racco-mandati. In caso di allergia confermata, si può valutare l’immunoterapia specifica".

SALUTE E BENESSERE Qualche suggerimento su come ridurre gli allergeni

“Non va bene tenere gli animali a dormire nel proprio letto, ma non per forza dobbiamo allontanarli da casa”, afferma l’Allergologa. "Farli spazzolare spesso da un familiare non allergico allontana l’allergene. Ad esempio, con questa semplice procedura si può ridurre di circa 10 volte la concentrazione di Fel D1 nel gatto. Lo stesso vale per i derivati epidermici del cavallo". Nella pulizia dell’animale si possono utilizzare specifici prodotti che riducano forfora e altri allergizzanti. Si può quindi imbibire una spugna di prodotto e passarla contro pelo e poi su tutto il corpo. La manovra deve essere particolarmente accurata nelle aree in cui l'animale si lecca (zona genitale). Altro consiglio: dotate l’aspirapolvere di filtro HEPA.

A voi la parola

Domanda della Sig.ra Ivana da Tizzano

“Ho il sospetto di essere allergica al pelo del gatto perché faccio frequenti starnuti e a volte ho l’asma. Quali esami devo fare per capire se sia allergica?”

Risponde la Dott.ssa Patrizia Barcella, Allergologa ed Immunologa del Poliambulatorio Città di Collecchio.

È necessario effettuare una visita medica completa di skin prick test. Aggiungete test allergici, RAST test ed eventualmente esami di diagnostica molecolare che serve per predire i sintomi clinici e la loro severità.

Il Consiglio dello Specialista

Attenzione a questi sintomi!

Campanelli d’allarme possono essere il prurito al naso e alla gola, l’arrossamento e il gonfiore degli occhi, i frequenti starnuti e il respiro corto. “Nel caso del cane e del gatto l’esposizione entro il primo anno di età sembra essere protettivo nei confronti dell’allergia e decrementa il rischio di sviluppare asma. All’opposto, l’esposizione dopo l’anno lo incrementa”, commenta l’Allergologa. “Inoltre l’allergia può dipendere dal sesso dell’animale: questo significa che una persona potrebbe non essere allergica al pelo del cane femmina, ma esserla a quello del cane maschio".