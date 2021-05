Suzuki Gamma Hybrid 4x4. Viaggiare con una marcia in più

Rocchi e Vitali è concessionaria ufficiale Suzuki su Parma e provincia ed è officina autorizzata per il brand.

La nuova gamma Suzuki hybrid è perfetta per percorrere la strada in totale comfort, con la massima efficienza, rispettando l'ambiente e il portafogli.

Tutte le auto della gamma sono infatti 100% hybrid e 100% 4X4 .

100% Hybrid

L'ibrido Suzuki è geniale, senza ricarica, vantaggioso ed eco friendly.

Suzuki ti assicura il massimo del comfort: grazie al pacchetto batterie dagli ingombri ridotti, gli spazi interni dell'auto non subiscono nessuna variazione e non c'è bisogno di caricare la batteria, perché si ricarica da sola in fase di decelerazione.

Lo stile di guida rimane invariato, riducendo i consumi e abbattendo le emissioni.

Suzuki è l'unico marchio automobilistico sul mercato che offre l'intera gamma con tecnologia Hybrid (ad eccezione di Jimny).

100% 4X4

La Tecnologia 4X4 è disponibile su tutta la gamma Suzuki (ad eccezione di Swace Hybrid).

La scelta di Suzuki è di rendere possibile l'utilizzo del 4X4 anche su auto che non sono necessariamente SUV o crossover, per dare il massimo comfort a qualunque categoria di auto e ad ogni tipo di cliente.

Vivi Hybrid. Guida Suzuki.

La gamma Suzuki Hybrid è formata da 8 modelli di auto che variano completamente per tipologia e dimensione, pensate per soddisfare i desideri e le esigenze di tutti i clienti.

Presso la concessionaria Rocchi e Vitali si può trovare la gamma completa.

Suzuki Swift - Compatta ma spaziosa, è l'ideale per spostamenti in città, ma adatta anche a viaggi più lunghi. E 'dotato di un motore brillante ed efficiente, connettività al top unita a sistemi di sicurezza attiva avanzata.

Suzuki Swift Sport - Il modello sportivo del marchio Suzuki è tornato ed è più agile e grintoso che mai! E 'l'auto perfetta per chi ama una guida sportiva. Il nuovo sistema ibrido garantisce una risposta migliore nella fase di accelerazione, soprattutto ai bassi regimi.

Suzuki S-Cross - Flessibile, funzionale, comoda, spaziosa e con uno stile distintivo. Pensata per chi ama l'avventura, ma non vuole rinunciare alla sicurezza. Il design comunica audacia e sicurezza di sé.

Plug-in Suzuki Across - I due motori elettrici e la batteria ad alta capacità rendono quest'auto autonoma fino a un record di 98 km a zero emissioni. In più, quando necessario, è presente un motore termico 2.5l per garantire sempre la trazione ibrida e ricaricare il sistema. Performance da vero SUV 4x4, senza dover rinunciare alla modalità full electric.

Suzuki Swace - Questo elegante e versatile Open Space combina perfettamente comfort, efficienza e potenza, grazie a due motori, uno termico e uno elettrico, gestiti dalla vettura in maniera totalmente automatica. E 'dotato anche di 10 dispositivi di sicurezza, perché ogni momento a bordo di quest'auto sia piacevole e sicuro.

Suzuki Vitara - Una compagna per qualsiasi avventura, in grado di affrontare le superfici e le condizioni climatiche più difficili. E 'dotato di sistemi di guida semi-autonoma, come frenata automatica di emergenza, monitoraggio dei colpi di sonno, mantenimento corsia, cruise control adattivo, riconoscimento segnali stradali, monitoraggio ciechi e monitoraggio traffico in retromarcia. Con Vitara tutto è sotto controllo.

Suzuki Ignis - L'unico SUV ultra compatto con uno stile audace abbinato ad una perfetta funzionalità urbana. Questo modello dà la possibilità di scegliere tra cambio manuale o automatico, entrambi abbinati alla Tecnologia Suzuki Hybrid.

Suzuki Jimny - Unico e solo fuoristrada compatto e leggero. Il nuovo Jimny unisce semplicità, bellezza funzionale e tecnologia 4x4 in grado di affascinare sia i professionisti dell'off-road, sia gli utenti urbani. La sua carrozzeria è pensata per garantire una migliore percezione degli spazi, insieme al cofano piatto per ottimizzare la visibilità.

La concessionaria Rocchi e Vitali si trova in via Lemignano 3, a Lemignano di Collecchio (PR).

Siamo aperti dal lunedì al sabato, per informazioni e appuntamenti telefonate: 0521 804562 oppure 379-1980620