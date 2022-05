Al PacC per le coppie arriva "Il Parto Positivo"

Il corso consente di prepararsi per affrontare il travaglio in modo rilassato

Per le coppie in attesa arriva una novità. Al PacC sarà possibile partecipare ai laboratori Il Parto Positivo (IPP) che permettono di prepararsi ad affrontare il parto in modo rilassato e a restare dolcemente in controllo durante ogni fase del travaglio, fino alla nascita del/la bimbo/a e oltre.

"Tutto questo è possibile attraverso l’approccio del metodo anglosassone Hypnobirthing riadattato al sistema italiano e a conoscenze neuroscientifiche. Imparare a cavalcare le onde del travaglio non è utopia! Gli strumenti di Hypnobirthing possono insegnare al cervello ad essere un analgesico potente ed efficace, attraverso semplici comportamenti che hanno lo scopo profondo di renderti sicura e fiduciosa durante il travaglio, condizione essenziale affinché tutto l’assetto ormonale lavori a favore dell’utero" spiega la Dottoressa Chiara Barbieri, Ostetrica e Referente Certificata IPP del Poliambulatorio Città di Collecchio.

Lo stato mentale di rilassamento profondo, di fiducia in sé, nel proprio bambino e nel luogo scelto per il parto sono condizioni essenziali perché si realizzi un’esperienza positiva del travaglio/parto.

"Grazie a questo corso e alla guida di un'ostetrica formata e certificata IPP, avrete la possibilità di essere parte attiva di un laboratorio in cui conoscerete le meraviglie del corpo e della mente attraverso informazioni scientifiche saturate su tutti i livelli: emozionali, intellettuale e corporeo" prosegue la Dottoressa Barbieri. "Un aspetto fondamentale su cui focalizzarsi è che non si partorisce usando la logica: nella realtà del travaglio/parto la corteccia cerebrale non è il miglior alleato. Risulta necessario durante la gravidanza allenare il cervello istintivo ad essere il nostro miglior strumento per poter cavalcare le onde del travaglio lasciandosi trasportare non travolgere.

Come funziona il corso?

Tra gli strumenti del laboratorio troveremo la conoscenza di cosa è l’utero e di come il suo funzionamento sia dovuto all’interazione tra ormoni e ambiente. "Se pensiamo che la mente va dove il corpo dice (e viceversa) non possiamo ignorare come l’ambiente che ci circonda e le nostre azioni siano responsabili di una risposta ormonale" spiega l'Ostetrica del PacC. "L’obiettivo del laboratorio IPP è quello di sradicare l’immaginario di paura che si è creato intorno all’esperienza del parto, riappropriando le madri e le coppie di una fisiologia amica che è possibile riscoprire con semplici strumenti quotidiani di respirazione e profondo rilassamento. Il tutto in un contesto dedicato alle coppie, in cui sarà favorito lo spazio di confronto in un clima di ascolto e rispetto reciproco".

