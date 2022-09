Un riferimento per l’automotive che festeggia i suoi primi 50 anni

È in programma l’apertura di una nuova sede a Parma, dove saranno forniti servizi di vendita, assistenza, officina e carrozzeria

Il mondo dell’automotive è in costante aggiornamento. Quando si desidera acquistare un nuovo veicolo è quindi fondamentale rivolgersi a chi opera da lungo tempo in questo settore. È il caso di Antares Srl, da 50 anni un punto di riferimento per le quattro ruote a Parma e provincia. Si tratta di un anniversario davvero importante per la concessionaria, che testimonia quanto di buono è stato fatto fino a questo momento. Ma non è tutto: Antares guarda infatti con fiducia al futuro, consapevole che è possibile - usando una metafora automobilistica - percorrere ancora molta strada.

Origini e sviluppo

La nascita dell’attività imprenditoriale si deve a Germano Armani che, con la sua grande esperienza in ambito commerciale, ha scommesso sulle sue capacità. Una sfida che ha portato all’inizio della collaborazione con il marchio MercedesBenz, avviata nel 1972. Nel corso degli anni l’azienda è cresciuta, affrontando mercati sempre più complessi e competitivi, puntando sulla formazione e sulla crescita professionale dei collaboratori. “Il nostro cinquantennio non rappresenta solo una soddisfazione per il lavoro iniziato da nostro padre, fondatore dell’impresa - raccontano Luigi e Tania Armani, proprietari di Antares -, ma diventa iconografia di solidità aziendale, appartenenza dei dipendenti e fiducia dei nostri clienti per i marchi che rappresentiamo”. Nei suoi primi 50 anni di vita l’espansione della società è stata continua.

Attualmente il marchio è presente con diverse sedi sul territorio nazionale, proponendo i suoi servizi in varie province: le sedi di Antares si trovano infatti a Parma, Fidenza, Padova e Roma.

La voglia di migliorare ulteriormente però non cessa, anzi. Negli ultimi anni è stato intrapreso un percorso di digitalizzazione, che ha permesso lo sviluppo di nuovi business.

Una ricca proposta

Sono molti i servizi garantiti da Antares alla propria clientela. Vengono toccate tutte le fasi della vita delle automobili, partendo dalla vendita per arrivare all’assistenza e alla manutenzione. Chi si rivolge all’azienda parmense può contare su due saloni di veicoli usati multimarca, con più di 200 vetture esposte. Non va dimenticato il servizio di officina e di carrozzeria, che assicura ai clienti una gamma di possibili interventi altamente professionali; tutto ciò con l’obiettivo di risolvere qualsiasi problematica presenti un mezzo che fa il suo ingresso in Antares.

I fiori all’occhiello

La voglia di guardare al futuro fa parte da sempre del dna dell’azienda. Nel corso degli anni si sono susseguiti progetti e iniziative innovativi non solo in provincia di Parma, ma su tutto il territorio nazionale. Basti pensare per esempio all’avvio della collaborazione con altri due importanti marchi automobilistici, che si sono affiancati a Mercedes. Molto importante è anche il servizio Onsite, che ha permesso alle grandi aziende di logistica di ridurre drasticamente i tempi tecnici per la manutenzione

delle loro flotte. Questo perché i tecnici di Antares, con le loro officine mobili, si recano direttamente all’interno delle imprese per effettuare riparazioni di ogni tipo. È fondamentale citare poi un’importante novità. Per il cinquantesimo anno Antares sta intraprendendo un ulteriore progetto di espansione, con una nuova sede sul territorio di Parma. Qui saranno garantiti tutti i servizi proposti dall’attività: vendita, assistenza post vendita, officina e carrozzeria.

Il traguardo dei 50 anni è celebrato nel modo migliore, proseguendo sulla linea di quanto è stato messo in campo finora.

“Penso che il nostro principale punto di forza sia la costante attenzione alla qualità e all’affidabilità delle vetture. Il nostro impegno è molto forte anche sul versante del servizio ai clienti - affermano Luigi e Tania Armani -.

Si tratta di fattori essenziali, sui quali Antares ha puntato fin dalla sua nascita. Questi elementi hanno decretato il nostro successo in passato e ancora oggi, nei tempi non facili che stiamo attraversando, continuano a fare la differenza”.

I valori

Sono quindi i valori a rendere così forte l’azienda parmense.

L’obiettivo principale di Antares è infatti quello di prendersi cura in ogni frangente dei propri clienti, andando a soddisfare i bisogni degli stessi nel miglior modo e nel minor tempo possibile. Sono tre le parole chiave dell’impegno e del successo: velocità, qualità ed efficienza.

Come sottolineano Luigi e Tania Armani, le fondamenta di quanto viene fatto ogni giorno sono la passione, la professionalità e la dedizione al lavoro. Il raggiungimento di traguardi importanti e il rispetto degli obiettivi sono la prassi per Antares, che nel corso dei decenni si è guadagnata la stima di generazioni di clienti.

Ogni collaboratore dell’azienda parmense sa bene quanto stia a cuore al brand mantenere sempre alti i propri standard: un aspetto che sul mercato automobilistico è di cruciale importanza.

I ringraziamenti

Un grande gruppo non sarebbe tale senza l’apporto di tutti coloro che ci lavorano quotidianamente. Antares, in particolare, è un esempio concreto di questo. “Desideriamo ringraziare tutti i nostri dipendenti e collaboratori - chiudono Luigi e Tania Armani -. Il loro entusiasmo e la loro professionalità ci permettono di continuare a crescere”. Il traguardo dei 50 anni non

rappresenta un punto d’arrivo, ma di partenza per Antares: tra progetti e iniziative il gruppo è pronto ad affrontare le sfide del

mercato di domani.