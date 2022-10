Sport Center Polisportiva in festa!

All’insegna del messaggio “Insieme, si può” domenica 1 ottobre si è tenuta a Parma, presso l’Auditorium Verdi dell’Hotel Parma & Congressi, la festa per il 5° anniversario della Sport Center Polisportiva che ha celebrato i suoi oltre 300 atleti agonisti, dagli 8 anni fino agli over con la squadra Masters tra nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e pesistica. Sono stati 47 i premi assegnati, divisi per disciplina e categoria, per i migliori risultati sportivi della stagione 2021/2022.

Presenti all’evento vari ospiti tra cui Caterina Bonetti, assessore ai Servizi educativi del Comune di Parma; Andrea Paini fiduciario Coni Parma; Claudio Bassi, presidente CSI Parma; Ilario Battaglia delegato FINP. Due invece gli ambasciatori sportivi: Tania Di Mario, l'ex capitana del 7Rosa, Oro olimpico ad Atene, e attuale presidente dell’Orizzonte Catania, la società più titolata in Europa; Matteo Restivo nuotatore, Bronzo europeo nel 2018 nei 200 dorso, in forza al Gruppo sportivo dei Carabinieri e alla Rari Nantes Florentia. Entrambi i campioni, laureati, hanno portato la loro esperienza di atleti che hanno saputo conciliare il percorso sportivo con quello dello studio. Per questo Tania Di Mario e Matteo Restivo sono stati premiati con il riconoscimento “Sport Center Awards – Campioni nello sport e nella vita”.

“Atleti-Studenti: l’impossibile non esiste” è il titolo del premio che Sport Center Polisportiva ha istituito, da quest’anno, proprio per sostenere il percorso “formativo-educativo” della buona pratica sportiva e dei buoni risultati scolastici oltre a contrastare il fenomeno del drop-out nell’età di maggior abbandono sportivo. Questa prima edizione ha assegnato un premio del valore di 500€ ripartito in 50% per il rinnovo della quota iscrizione della stagione sportiva successiva e 50% destinato ad un buono “cultura”.

La festa per il 5° anniversario della Sport Center Polisportiva è stata inoltre l’occasione per devolvere all’ANMIC-Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili e alla Gioco Parma Polisportiva, i 4mila euro di fondi raccolti durante la Notte Azzurra, evento di beneficenza organizzato e ospitato, a luglio di quest’anno, nella piscina del Centro Sportivo Ercole Negri, gestita dalla Sport Center Polisportiva.