Diventa un tecnico specializzato in logistica, settore strategico dell'economia

La trasformazione digitale delle imprese sta creando nuovi prodotti, processi e servizi. Ma per fornire queste nuove offerte, le aziende devono condividere informazioni e risorse tra loro in modi che finora non sono stati testati. Ad esempio, aziende concorrenti possono arrivare a condividere gli spazi di un magazzino. Le imprese dovranno cambiare il modo di gestire le relazioni con gli altri attori della catena di approvvigionamento per poter facilitare nuovi tipi di alleanze. E ai manager responsabili dei fornitori verrà chiesto di adottare una mentalità aperta per agevolare la collaborazione, la sperimentazione e la fiducia oltre i confini dell'azienda. In questo scenario, la logistica rappresenta un settore strategico: garantisce l’accesso alle merci fondamentali per sostenere il commercio, la crescita delle aziende e l’evoluzione di società e individui. Le nazioni più competitive e sviluppate, e con il Pil più alto, sono in genere caratterizzate anche dalle migliori performance logistiche.

La logistica oggi

Energia, transizione ecologica, trasformazione delle catene logistiche, intermodalità, fra Covid, guerra e crisi energetica. Sono questi i temi a cui è stata dedicata la settima edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto, organizzato con Confcommercio, che si è tenuta a Roma a fine ottobre. A causa di pandemia, guerra e crisi energetica, il 2023 si preannuncia poco incoraggiante nelle previsioni economiche con effetti anche sulle catene logistiche. La distribuzione delle merci e i loro costi stanno ridisegnando la logistica. Un fenomeno tra tutti, il reshoring - il "ritorno in patria" delle multinazionali dopo decenni di delocalizzazione. Per fortuna c’è l’e-commerce che dal primo lockdown della primavera 2020 a oggi non ha smesso di crescere. Ma i servizi logistici correlati devono essere all’altezza della sfida. A partire dalla “logistica sostenibile”: l’insieme di processi volti a ottimizzare attività di filiera, che vanno dalla fornitura delle materie prime ai processi di trasformazione, allo stoccaggio, al confezionamento, alla distribuzione e alla gestione della fine del ciclo di vita di prodotti. La logistica sostenibile sta diventando sempre più strategica nella transizione verso un modello circolare di economia industriale, modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

I nuovi lavoratori della logistica

La tecnologia sta rendendo le operazioni logistiche sempre più efficienti. La digitalizzazione dei processi potrebbe anche aiutare le aziende a reclutare una nuova generazione di lavoratori? Le aziende hanno sempre fatto affidamento sul lavoro manuale di magazzino per attività come recupero della merce dagli scaffali e preparazione per la spedizione. I giovani non vengono stimolati dalle attività ripetitive manuali, come lo spostamento di prodotti da un'area all'altra. Da nativi digitali quali sono preferiscono avere a che fare con procedure digitalizzate e con l’analisi dei dati che quel processo genera. Oggi il desiderio dei giovani di lavorare con la tecnologia si interseca con l'attenzione delle società di logistica verso l'aggiornamento dei sistemi per renderli più efficienti e precisi.

La formazione

Le aziende del settore logistico devono rispondere alle sfide di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale necessarie per rimanere al passo con le richieste della nuova rivoluzione industriale. È di vitale importanza l’inserimento di nuove professionalità in possesso di competenze mirate all’analisi dei dati necessari per una pianificazione strategica e operativa dei processi aziendali legati alla logistica, nell’ottica della razionalizzazione e del miglioramento delle performance economiche, e con una particolare attenzione alla valutazione degli impatti ambientali e sociali dei processi.

Il corso IFTS – Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, trasporto e spedizione ha l’obiettivo di preparare tecnici in grado di programmare in modo integrato le attività di approvvigionamento, immagazzinamento, trasporto e spedizione di merci, gestendone i relativi flussi materiali, documentali e informativi. I partecipanti verranno preparati su temi chiave come i sistemi di immagazzinamento, stoccaggio e picking; i sistemi informativi di gestione del magazzino e tracciabilità delle merci; la pianificazione dei trasporti; la logistica sostenibile; la programmazione della produzione industriale; i sistemi di trasporto intermodale; i servizi logistici per l’e-commerce e l’outsourcing logistico. Il corso è organizzato da Cisita Parma ed è riservato a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna con diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale o senza diploma, ma con competenze pregresse acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Per informazioni su richiesta di accesso e selezione, www.cisita.parma.it oppure Cisita Parma: 0521.226500