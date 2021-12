2020 - 2021 LOREDANA RODOLFI IN COLLA 2014 - 2021 ANDREA COLLA I vostri cari vi ricorderanno con una Santa Messa nella chiesa delle Sacre Stimmate di n.s.g.c. in Via Sbravati domani lunedì...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?