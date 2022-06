«Non si perdono mai coloro che amiamo, perchè possiamo amarli in Colui che non si può perdere» (S.Agostino) Nella Fede del Cristo Risorto ci ha lasciato ALBERTINA MARASINI IN BOSI di anni 81...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?