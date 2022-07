La Comunità Parrocchiale di Baganzola si unisce alla comune preghiera per Don GIANNI GABBA riconoscente al Signore per averlo avuto come parroco per sedici anni. Il Signore gli doni il premio promesso ai...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?