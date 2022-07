GIOVANNI AMORETTI Il presente per ringraziare quanti lo hanno ricordato con tanto affetto. In ogni gesto, in ogni pensiero, in ogni luogo, ci sei tu con il tuo sorriso, la tua saggezza, i...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?