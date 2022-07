«non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano.» (Antoine de Saint- Exupery) Circondata dall’amore dei suoi cari ci ha lasciato CRISTIANA PEZZAROSSA IN CASOLI di anni 61 Ne danno...

