TOMMASO CRITELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Anna con Luigi e Maurizio con Bettina, i nipoti Lorenzo, Giulia, Maurizia e Alessandro.I funerali avranno luogo domani lunedì 12 marzo alle ore 9.00 partendo dalle Sale del Commiato Ade per la chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore, indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.11 marzo 2018Marco Barbieri con Barbara, il personale tutto della Farmacia Baganza e del Centro Medico Specialistico Baganza, partecipano al dolore di Maurizio e famiglia per la perdita del caro papà11 marzo 2018Anna e Maurizio, in questi tristi giorni vi siamo più che mai vicini per la perdita diGianluca e Susanna, Franco e Rossella, Gianluca e Rita, Giovanni e Gabriella, Nello e Teresa.11 marzo 2018