FRANCESCA SARTORI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Primino, i figli Michele con Elisa, Ilaria con Davide, la mamma Ada, gli adorati nipotini Victoria, Alberto e Diego, la sorella Angela, i cognati, la cognata, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 12 marzo alle ore 15,00 nella Chiesa S.Croce di Fontanellato indi al cimitero locale.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale Piccole Figlie.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di S.Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott.ssa Milena Savazzi, al dott. Paolo Stefanini e al dott. Musolino.Un grazie a tutto il personale dell'Hospice delle Piccole Figlie per le premurose cure prestate.Non fiori ma offerte all'Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Parma.11 marzo 2018Ï Squeri Gina e figlieÏ Famiglia Pezzani EmilioÏ Carlo Ghiretti e famigliaCiaocon immenso dolore ti porterò sempre nei miei pensieri.Tua mamma Ada.11 marzo 2018Ci sarà sempre un posto speciale per te nel nostro cuore nonnaDiego, Victoria e Alberto.11 marzo 2018I nipoti Luca, Sara e Pietro ricordano con affetto la zia11 marzo 2018Zia Maria, Sergio e Antonella partecipano al dolore di Primino, Michele e Ilaria per la scomparsa della carissima11 marzo 2018Emanuela con Luca, Alessia e Asia e Ugo con Cinzia partecipano al dolore degli amici Primino, Ilaria e Michele per la scomparsa di11 marzo 2018Vittoria e Giuseppe profondamente commossi per la perdita della cara amicasono vicini a Primino, Ilaria e Michele in questo momento di dolore.11 marzo 2018Gli artigiani di Via Aimi, Fontanellato, sono vicini al marito Primino, ai figli Michele ed Ilaria per la perdita della moglie e mamma11 marzo 2018