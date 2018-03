MARIA VECCHI

È mancatadi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Maurizio con Paola e Rita con Enzo, le adorate nipoti Katiuscia con Daniele, Samantha e Desireè, Romina con Fabio, Riccardo e Leonardo, il caro Costantino, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 12 alle ore 14.45 partendo in auto dall'abitazione, in via Firenze 8, per la Chiesa Parrocchiale (ore 15.00 circa) indi si proseguirà per il Cimitero locale.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada ai medici curanti dottor Giuseppe Giacalone e dottor GianPaolo Bacchini per le amorevoli cure prestate, vada inoltre un grazie di cuore alle infermiere domiciliari del Comune di Sorbolo per il prezioso aiuto.Non fiori ma offerte all'A.I.R.C. od all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.11 marzo 2018Ï Duilio, Daniela, Bianca, AlessandroÏ Famiglia Remo PuelliÏ Marzia e DanielaÏ Famiglia MontiCiaoGrazie di aver fatto parte della mia vita e di continuare, perchè mi sarai vicino, mi guiderai tenendomi per mano fino alla fine.Katiuscia.11 marzo 2018Simona ed Alessandro stringono in un forte abbraccio Maurizio e Rita per la perdita della loro cara mamma11 marzo 2018La consuocera Celeste con Mirella, profondamente commosse, si uniscono al dolore di Maurizio e Rita con un grande abbraccio nel ricordo dipersona speciale che è venuta a mancare.11 marzo 2018Siamo vicini a Maurizio e Rita per la scomparsa della cara mamma signoraMariella, Liana e Bruno Rosati.11 marzo 2018