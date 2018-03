TRIESTINA GHILLANI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio il figlio Franco con Silvana e Luca, la figlia Nera, Mariella con Giovanni, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani martedì 13 marzo alle ore 10,00 partendo dalla Casa del Commiato «Ferrari» in Piazza Pontirol Battisti, 5 S. Michele Tiorre per la chiesa di S. Michele Tiorre indi al cimitero di Felino.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera lunedì 12 marzo alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Un grazie di cuore vada al medico curante dott. Giuseppe Ercolini per la professionalità ed umanità dimostrata, un particolare ringraziamento al dott. Alessio Alfieri.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.12 marzo 2018Ï Famiglie Giuseppe e Isabella CottiÏ Fam. Aldo FerrariMina partecipa con affetto al dolore di Franco e famiglia per la perdita della mamma12-3-2018