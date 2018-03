AFRA UGOLINI

Ci ha lasciato la nostra mammadi anni 102Lo annunciano con dolore: le figlie Adriana e Paola, il genero Carlo con Roberto, Corrado, Giorgia e Andrea, i nipoti, le cognate e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 14 c.m. alle ore 10,00 partendo dall'abitazione in via Manzoni, 9 per la chiesa di S. Maria, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato martedì 13 c.m. alle ore 20,30 nella chiesa di S. Maria.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Giuliano Aliani, al sig. Corrado e alla sig.ra Mancin.12 marzo 2018