GABRIELLA BADIALI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Con profondo dolore lo annunciano il figlio Carlo con Luisa e Lorenzo con Valentina, fratelli, sorella e parenti tutti.I funerali avranno luogo il giorno mercoledì 14 marzo alle ore 14.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ai direttori e al personale medico e infermieristico delle Unità Operative Clinica e Immunologia Medica, Geriatria- Cure Intermedie e Lungodegenza Critica per le premurose cure prestate.Un grazie di cuore ad Elena che l'ha assistita con tanto affetto.13 marzo 2018Ï Magnani Andrea, Daniela e MarisaÏ Ulisse, Vivetta e IvanaÏ Sergio, Lidia, Luca BertolottiEsprimiamo le più sincere condoglianze ai famigliari per questo profondo momento di lutto per la perdita della signoraElios S.r.l.13 marzo 2018Ci uniamo con affetto al dolore di Carlo, Luisa, Lorenzo per la perdita della caraFamiglia Marmo, famiglia Scaccaglia, famiglia Soragna, famiglia Ferrari, famiglia Terenziani.13 marzo 2018Con tanto affetto siamo vicini a Carlo, Luisa e Lorenzo per la scomparsa della caraCarlo, Mariella con Matteo ed Elisa e famiglie.13 marzo 2018Enzo e Gisella con Cristina, Aldo, Stefano e rispettive famiglie sono vicini a Carlo, Luisa, Lorenzo e famigliari per la perdita della cara indimenticabile cugina13 marzo 2018Andrea e Maria Cristina con Francesco e Elena sono vicini a Carlo, Luisa e Lorenzo per la scomparsa della cara13 marzo 2018I condomini e l'amministratore del Condominio «Quarta 26» sono vicini a Carlo, Luisa e Lorenzo per la scomparsa della cara13 marzo 2018