OLGA STORCI

E' mancata all'affetto dei suoi cariMaestradi anni 97Ne danno il doloroso annuncio la figlia Maria Rita con Gian Franco, gli adorati nipoti Filippo con Silvia e Carlotta con Riccardo, i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13.45 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di S.Maria della Pace (piazzale Pablo), indi al Crematorio di Valera.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla cara Valeria Mitrofan e alla cugina Anna Maria per le amorevoli cure prestate.Un particolare ringraziamento vada al Dott. Linardis. all'Equipe Medica e a tutto il personale del Reparto di Cardiologia della Casa di Cura Città di Parma per la professionalità dimostrata.13 marzo 2018Ï Angelo e TotiÏ Gabriella, Lucia e GermanoÏ Gianni, Stefano, Gianpaolo e Annalisa BandiniÏ Luigi e Sara CaldariniÏ Leide, Giuseppe e Enrico MaghenzaniÏ Famiglia Franco, Gabriella e Domenico BiggiÏ Ileana, Paola, MichelaÏ Fam. Curati-PalombiÏ Mirca, Barbara, Maurizio AmbroggiÏ Famiglie Gianni, Vittorio DazziCorrado, Federica e Ilaria si uniscono al dolore di Maria Rita e famigliari per la perdita della cara13 marzo 2018Franca e Renzo con Daniela e Gabriele partecipano al dolore di Maria Rita per la perdita della cara13 marzo 2018Annamaria e Aldo Volpi partecipano al dolore di Maria Rita per la perdita della cara zia13 marzo 2018Mina, Ilaria, Rossella e Ornella sono vicine a Maria Rita e famiglia per la perdita della mamma13 marzo 2018I condomini del Condominio Buffolara 80, partecipano al dolore dei familiari, per la scomparsa della signora13 marzo 2018I colleghi dello Studio San Martino: Leonardo, Mario, Francesco, Bruno e Irma con le segretarie Silvia, Gabriela e Nicoletta partecipano sentitamente al lutto di Maria Rita e famiglia per la scomparsa della mamma13 marzo 2018Magri Paola e figlie sono vicine a Maria Rita per la perdita della mamma13 marzo 2018Andrea e Grazia Dazzi sono vicini a Rita e famiglia per la perdita della cara13 marzo 2018