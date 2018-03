FERDINANDO LANDI

Il giorno 11 marzo 2018 è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il doloroso annuncio la moglie Rosalinda, i figli Elisabetta con Francesco, Emilia, Ferdinando e Virginia, Luciano con Maurizia, Lorenzo e Leonardo ed Andrea con Luisella, Filippo e Giacomo, la zia Giulietta, le nipoti Manuela ed Alessandra, i cugini Ada, Claudio e Maurizio con parenti ed amici tutti.I funerali avranno luogo oggi martedì 13 marzo alle ore 14.45 partendo dall'abitazione di Via Rovigo n. 25, direttamente per la chiesa parrocchiale della Madonna Pellegrina, ove alle ore 15 sarà celebrata la Liturgia Funebre, indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Modena.Si ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno.13 marzo 2018