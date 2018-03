FERDINANDO PELLEGRINI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Irma, i figli Piergiovanni con Antonella, Francesco, Alessia e Davide, Paola con Francesco, Ilenia, Luca, Robert, le sorelle, i cognati, la cognata e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo dalla Sala del Commiato di Varano dè Melegari in Via Martiri della Libertà 99, per la chiesa parrocchiale di Rocca Vecchia di Varsi, con arrivo alle ore 10, indi al cimitero locale.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dottor Umberto Montecorboli, a tutto il personale dell'Hospice «Valle del Sole» di Borgotaro, per le amorevoli cure prestate.Non fiori ma opere di bene.14-3-2018Ï Maria, Gianluigi PellegriniÏ Famiglia Speroni LodovicoÏ Dodo e famigliaÏ Ristorante Pizzeria ValcenoÏ Famiglie PellegriniÏ Fam. Renato OppimittiÏ Fam. Giovanni PaganuzziÏ Giovanni, Maria Luisa, Paola, Amedeo e fam.Ï Ida Viluppi e figliLa sorella Angiolina, i figli Giovanni, Isabella e Pietro e rispettive famiglie sono vicini a Irma e figli per la perdita del caro14 marzo 2018Renato, Claudio, Rita, Giovanna, Maria Pia Scaffardi e rispettive famiglie sono vicine a zia Irma, Pier Giovanni e Paola per la perdita del caro14 marzo 2018Ida, Renato e figlie partecipano con affetto al dolore di Irma e famiglia per la scomparsa del caro14 marzo 2018Pietro e Maria Teresa sono vicini a Irma, Piergiovanni, Paola e famiglie per la perdita del caro14 marzo 2018Le famiglie Zanrè e Tedaldi sono vicine a Irma e figli per la perdita del caro14 marzo 2018Giovanni, Anna, Alessandra e Andrea si uniscono al dolore di Irma, Pier Giovanni e Paola per la perdita del caro14 marzo 2018