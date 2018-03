CROCE

È mancato all'affetto dei suoi cari FRANCO LODI



Ne danno il triste annuncio la moglie Adriana e le sorelle.



I funerali avranno luogo oggi alle ore 13.00 presso la chiesa San Quintino Strada XXII Luglio a Parma indi al cimitero della Villetta.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



Non fiori ma opere di bene sostenendo l'Associazione Nyumbani Onlus Italia. Roma- Parma, 14-3-2018



Caro, dolcissimo amico MIMMO



sei volato via in un istante ma per quest' ultimo volo l'aereo non ti è servito.



Ci mancheranno tanto le tue telefonate.



Siamo con affetto vicini ad Adriana.



Gianni, Paola, Annalisa ed Emma. Parma, 14 marzo 2018



Giovanni e Gianfranca Fadda sono vicini ad Adriana per la perdita del caro FRANCO LODI Parma-Roma, 14-3-2018