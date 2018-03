ELVIRA STOCCHI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, i figli Silvano con Rosetta, Roberto con Antonella, gli adorati nipoti Silvia con Fausto, Mattia, Riccardo e Margherita ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì c.m. alle ore 9.45 partendo dall'abitazione per la chiesa di San Michele Tiorre, indi per il Tempio dI Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il medico curante Dott. Paolo Schianchi e le signore Lella e Vira per le amorevoli cure prestate.14-3-2018Ï Ermanno, Graziana, LaraÏ Famiglia Claudio StocchiÏ Carla e Giovanni CoppiÏ Anna, Michele e Mattia LagasiÏ Lori OmbrettaÏ Franco Grassi e famigliaÏ Sergio DelmonteÏ Famiglia Laccabue Luigi e MatteoÏ Maurizio, Patrizia e LuisaÏ Elisabetta, Christian e DavideÏ Iolanda, Stefano, Patriziatutto l'amore che ci hai donato è il bene prezioso che conserveremo sempre nei nostri cuori.I nipoti Silvia, Riccardo, Margherita e Mattia.14-3-2018La sorella Anna con Silvio, Cristina, Franco, Matteo e Chiara ricordano con affetto la carae sono vicini ad Angelo, Silvano, Roberto e familiari.14 marzo 2018Il fratello Sergio con Gemma e Fabio sono vicini ad Angelo, figli e famiglie per la scomparsa della cara14 marzo 2018Ci stringiamo commossi al dolore di Angelo, Silvano, Roberto e famiglie per la perdita dell'amataAdriana e Renzo con figli e famiglie.14 marzo 2018Ada con Maurizio e Marco sono vicini ad Angelo e famiglia per la scomparsa della cara14 marzo 2018Roberto con Desolina, Francesca, Andrea con Cinzia e Nicola sono vicini ad Angelo, Silvano e Roberto per la perdita della cara zia14 marzo 2018Siamo vicini a zio Angelo, Silvano e Roberto per la scomparsa della caraAndrea, Maura con Nicola e Chiara.14-3-2018Ivana, Romina con Davide e Alessandro sono vicini ad Angelo, Silvano e Roberto per la scomparsa della cara zia14 marzo 2018I cugini Ricordina, Bianca, Beniamino, Ettore e famiglie sono vicini a tutti i familiari per la perdita della cara14 marzo 2018Carlo, Mimma, Vanna sono vicini ai familiari e ricordano affettuosamente14 marzo 2018I cugini: Alfredo, Afro, Giuseppina, Elena, Ercole, Fernando e Francesca Panciroli con le rispettive famiglie partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della cara14 marzo 2018Titolari e dipendenti di Tecnoassistenza srl partecipano al dolore di Silvano e famiglia per la perdita della mamma14-3-2018Elda, Maura, Elio e famiglie si stringono nel dolore ad Angelo, Silvano, Roberto e rispettive famiglie per la perdita della cara14-3-2018Siamo vicini ad Angelo e famiglia per la perdita della caraFamiglia Casasco.14-3-2018Titolari e collaboratori dello Studio Tecnico Associato Modus 3 sono vicini a Roberto e famiglia per la scomparsa della loro cara signora14 marzo 2018In questo triste momento ci stringiamo con affetto a Roberto, Angelo, Silvano e famiglie nel dolore per la perdita della caraGli amici del Carnevale di Felino.14 marzo 2018Marco, Roberta e Francesco Soncini si uniscono al dolore di Roberto e famiglia per la scomparsa della loro cara14 marzo 2018Titolari, impiegati e maestranze dell'Impresa Soncini & Tirelli Srl partecipano al lutto di Roberto e famiglia per la perdita della cara mamma14 marzo 2018Titolari, impiegati, dipendenti, maestranze dell'Impresa Tirelli Srl partecipano commossi al tutto che ha colpito Roberto e famiglia per la perdita della cara mamma14 marzo 2018Ci uniamo al dolore di Angelo, Silvano e Roberto per la scomparsa diCarmen, Laura, Massimo e famiglie.14 marzo 2018<+T>Titolari e dipendenti della Xylon Srl partecipano al lutto di Roberto e familiari per la perdita della mamma14 marzo 2018<+T>Roberta, Monia con Marco si uniscono al dolore di Roberto per la perdita della cara mamma14 marzo 2018<+T>Ermes, Stefania, Andrea e Giampietro con le loro famiglie si stringono con affetto ad Angelo, Roberto e Silvano per la perdita della cara14 marzo 2018