MARIA MELPONTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Lo annunciano i figli Paola e Stefano con Federica, i nipoti Michele e Sara con Fabio e l'adorata Vittoria, le sorelle, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 14 marzo alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via di Vittorio 17 per la chiesa di Rubbiano indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Alberto Ferdenzi.Un sentito grazie a tutto il personale del Reparto di Reumatologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Grati ai militi dell'Assistenza Pubblica di Fornovo.14 marzo 2018Ï Lella e MinoÏ Graziano, Daniela, Federica e FilippoÏ Squeri GinaÏ Famiglia Pizzeri Claudio, Angela, SimoneÏ Famiglia Anna e Alberto FerdenziÏ Lucio e Rina PinelliÏ Mauro PecorariÏ Ugo Bertoncini e famigliaÏ Pierina, Elena, Sandro e TatianaÏ Romano e Anna SpottiÏ Lisa, Fabrizio e Francesca AzzaliÏ Famiglia Pettenati EmanueleÏ Ivana, Margherita e AlbertoÏ Fam. Rosetta Occhi SaviÏ Fam. Eugenio e Nadia GhillaniÏ Fam. Andrea e Federica Savinon dimenticheremo l'esempio di grande dignità che ci hai dato.Siamo vicini a Paola e Stefano e ai loro famigliari.Le tue sorelle con cognati e nipoti.14 marzo 2018Il tuo sorriso rimarrà nei nostri cuori.Ciao ziaI tuoi nipoti Andrea, Cristina e Francesca.14 marzo 2018Ci mancheraima ti ritroveremo nei valori che hai trasmetto ai figli Paola e Stefano che abbracciamo commossi.Grazie per l'affetto e la generosa ospitalità.Pino, Rina, Mauro e Lorella.14 marzo 2018I cugini Giuseppe, Franco e Pierluigi con Patrizia, Susanna e Alice, si stringono a Paola, Stefano e ai loro famigliari per la perdita della dolcissima14 marzo 2018La Direzione e i colleghi di Praxair Italia partecipano al lutto di Stefano per la scomparsa della madre signora14-3-2018Con affetto partecipiamo al lutto di Paola e Stefano per la perdita della dolcissima mammaAlessandro e Roberta.14-3-2018Titolari e collaboratori della Key West sono vicini a Stefano e familiari per la perdita della mamma14-3-2018Con profonda tristezza ci stringiamo a Stefano, Paola e familiari per la scomparsa della caraCorrado e Marilena.14 marzo 2018Francesca, Paola e Roberto sono vicini ai familiari per la perdita della cara14 marzo 2018Ci stringiamo con affetto a Paola e Stefano per la perdita della loro mammaSentite condoglianze.Lucia, Marisa, Luciana, Franco e famiglie.14 marzo 2018Franco, Giuliana, Francesca sono vicini a Stefano, Paola e familiari in questo triste momento per la perdita della cara mamma14 marzo 2018Nelso, Mariolina e Linda si stringono con affetto a Paola, Stefano, Sara e Michele per la perdita della cara14 marzo 2018Ciaosarai per sempre nel mio cuore.La tua amica Bruna con Gino Civa.14 marzo 2018