CARMELO PALMERI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Vincenza, i figli Marcello, Anna, Angelo e Teresa, i cognati, le cognate, i nipoti, la nuora ed i parenti tutti.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 presso la chiesa di Santa Maria della Pace.I funerali si svolgeranno giovedì 15 c.m. alle ore 10 partendo dalla sala del commiato Cof. di Viale Villetta per la stessa chiesa.Il feretro poi proseguirà per il Tempio della cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 marzo 2018I cognati Francesca, Carmelo con figli Angelo, Teresa e Pietro e famiglie si stringono al dolore della sorella e dei nipoti per la perdita del caro14 marzo 2018