ANNA ESPOSITO

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 64Lo annunciano con dolore il marito Enzo, i figli Giuseppe e Irene con Domenico, i nipoti Michael, Nicholas e Giada, il fratello Carlo, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 15 c.m. alle ore 10,30 partendo dall'abitazione di Via Prati n.33 per la chiesa parrocchiale di Stagno, indi al cimitero locale.La cara salma giungerà dall'Ospedale Maggiore di Parma con partenza alle ore 9,30.Il S.Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14-3-2018Ï Rosanna RodolfiGiuseppe, Mariarosa, Giovanni e Remo Cignatta con le rispettive famiglie partecipano commossi al lutto di Enzo, Giuseppe e Irene per la perdita della loro cara14-3-2018