LIDIA SANTI

Ha raggiunto il suo amato BrunoNe danno il triste annuncio le figlie Silvana ed Annamaria, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo giovedì 15 c.m. alle ore 10.15 nella Chiesa parrocchiale di S. Pellegrino indi al cimitero di Lemignano di Collecchio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada ad Anita e Gianna ed a tutte le persone che in questo doloroso momento ci sono state vicine.14 marzo 2018Ï Fam. Albertina e Paolo MedioliÏ Famiglia Marvisi AlideÏ Famiglia Marvisi LuigiÏ Famiglia Ercole MarvisiÏ Mora Franco, Angela e famigliaÏ Luisella, Franco e nipotiÏ Elisabetta, Eugenio e figlioPaolo, Sandra, Michele e Giulio sono vicini ad Annamaria e famigliari nel dolore per la perdita della mamma14 marzo 2018La famiglia Monastra commossa si unisce al dolore dei congiunti per la perdita della signora14 marzo 2018Novella con Cristian, Angela e Creso partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara14 marzo 2018Ricordiamo con affetto la carae siamo vicini a Silvana, Annalisa, Francesco e famigliari.Matteo con Paola, Giancarlo con Annamaria.14 marzo 2018Rosanna, Fabrizio, Chiara e Roberto partecipano al dolore di Anna Maria, Chiara e Alberto per la perdita della cara nonna14 marzo 2018