MARILISA MOLINARI

«Non piangete la miaassenza: sentitemi vicina eparlatemi ancora.Io vi amerò dal Cielocome vi ho amato in terra.»di anni 51Con immenso dolore il figlio Michael, i genitori Anna e Giuseppe, il fratello Marco con Carla, Gian Marco, Alba ed Angela e i parenti tutti ne annunciano la scomparsa.I funerali avranno luogo giovedì 15 marzo alle ore 13,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Ghiare di Berceto indi al Tempio della Cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Ghiare di Berceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 marzo 2018Ï Valter, Anna Maria e famigliaÏ Angela CaniÏ Daniela GiuffrediÏ Simonetta PolettiÏ Pietro, Cinzia e EdoardoÏ Simona PelosiÏ Magri SimonaÏ Pini FrancaSono polvere le ore e non ha più giorni il tempo, ora il viaggio ti condurrà dove l'ombra si fa Luce.CiaoMichael e l'amica Sara.14 marzo 2018Fabrizio, Giulio, Anna Rita, Daniela e rispettive famiglie si stringono ai famigliari in questo momento di dolore per la perdita della cara14 marzo 2018I colleghi di Intesa SanPaolo Filiale di Parma Piazza Battisti partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara14 marzo 2018Ciao...bomber e n°10.Per sempre nei nostri cuori.Tutto lo staff Bar Lovers.14-3-2018La Direzione, la Segreteria, gli amici tutti della Sezione Golf del Cus Parma, partecipano al dolore dei familiari per la prematura perdita della carissima amica14 marzo 2018I Dirigenti, il Personale e il Fondo di Solidarietà di SIDEL S.p.A. partecipano al lutto che ha colpito il nostro dipendente Marco Molinari per la dolorosa perdita della sorella14 marzo 2018CiaoAlessandra, Anna Maria, Barbara.14 marzo 2018I colleghi Intesa San Paolo della Filiale di Via Gramsci si stringono intorno ai familiari per l'improvvisa scomparsa di14 marzo 2018Gli amici e colleghi di Field, Progetti e Service sono vicini a Marco e famiglia in questa dolorosa circostanza e porgono sentite condoglianze per la perdita della cara14 marzo 2018Gli amici del Servizio Organizzazione di Viale Mentana partecipano al dolore dei famigliari die la ricordano con enorme affetto.14 marzo 2018Ci stringiamo commossi al dolore del figlio Michael e dei famigliari per la prematura scomparsa della caraMonica Galloni, Saveria Genco, Carla Dini, Amanda Giacopinelli, Alessandro Giucastro, Matteo Cocchi, Francesco Vescovi, Roberta Re, Barbara Meli, Erico Verderi, Antonia Leporati, Gabriella Cugini, Roberta Gennari, Cinzia Bernardi, Rosella Ferrari, Beatrice Gavazzoli, Lia Bergamaschi, Paola Allodi.14 marzo 2018Ti ricorderemo sempreI tuoi amici di Ghiare:Rita, Cesare, Sabrina, Pierpaolo, Gemen, Denise, Nadia, Loredana, Stefania, Ornella, Massimiliano, Silvia, Agnese, Cecilia, Marina, Ilaria, Daniela, Domenico, Andrea, Graziano, Filippo e Daniela.14 marzo 2018Annamaria, Emanuela, Gianni, Giovanna, Lucia e Romina si stringono con affetto alla famiglia per l'immatura scomparsa della cara14 marzo 2018sentirò la tua mancanza per sempre, ti porto con me nel cuore.Federica.14 marzo 2018