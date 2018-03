LUIGI BENIAMINI

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cariAddolorati lo annunciano la moglie Vittorina, le figlie Marzia con Massimo, Patrizia con Mauro, Laura con Marco, gli adorati nipoti Simone e Alessia.I funerali si svolgeranno venerdì 16 marzo alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Baganzola indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 marzo 2018Ï Antonella, LidiaÏ Fam. Dario CavazziniÏ Fam. Ivo TonelliÏ Fam. Andrea TonelliI fratelli Piero, Guido, la sorella Caterina, le cognate e i nipoti sono affettuosamente vicini alla famiglia per la perdita del caro15 marzo 2018La famiglia Monica Saverio unita a Catia e Andrea porgono sentite condoglianze a Patrizia e famiglia per la perdita del papà15 marzo 2018