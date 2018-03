CLELIA POLITI

È salita in cielodi anni 94Lo annunciano con dolore la figlia Ivana con Rino, l'adorato nipote Nicola con Francesca le sorelle, i cognati e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini»di Medesano (via Santi, 14) per la chiesa di Felegara, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 marzo 2018Ciaograzie per l'amore e l'affetto che ha saputo donarmi come ad una «vera» nipote.Per sempre nel mio cuore.Francesca.15 marzo 2018Mauro e Patrizia sono vicini ad Ivana, Rino e al caro Nicola in questo momento di grande dolore per la perdita della cara15 marzo 2018