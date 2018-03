ATHOS BOLZONI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 71Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, il figlio Christian con le nipotine Elena e Giulia, sorelle, cognati e nipoti.I funerali avranno luogo venerdì 16 c.m. alle ore 8,30 partendo dall'Ospedale Maggiore, per la chiesa di Felino, indi al crematorio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare a tutto il personale del Day Hospital dell'Oncologia.15 marzo 2018Ï Sabrina, AdrianaÏ Paola e Primo DalcòÏ Fam. Iside, Gino BarbutiÏ Mariangela e Massimiliano ChiesaÏ G.S. FelinoÏ Giuliana e Giorgio MaccanelliCiao nonnoresterai per sempre nei nostri cuori.Elena e Giulia.15 marzo 2018Le sorelle Velia con Dante e Ileana con Mauro, si stringono a Giovanna, Christian, Elena e Giulia per la scomparsa del caro15 marzo 2018È per te questo bacio nel vento.Ciao zioGraziano, Sonia, Sandra, Stefania e famiglie.15 marzo 2018Augusto con Paola e Letizia partecipa commosso al lutto dei famigliari per la scomparsa del caro15 marzo 2018Le famiglie Bruno, Danilo e Simone Rosselli sono vicini a Giovanna e Cristian per la scomparsa del caro15 marzo 2018Gli amici di via Montanara partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro15 marzo 2018Ermes e Liliana sono vicini a Christian e alla mamma per la perdita del caro15 marzo 2018