SERGIO CAPRETTI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Annamaria, i figli Matteo, Elisa con Davide e Viola, la mamma Giuseppina, la sorella Edda con Manuel, i nipoti e parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà oggi alle ore 10.00 presso la Pieve della Costa di Tizzano indi, la salma proseguirà direttamente per il Tempio della Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.16 marzo 2018Ï Famiglia Monica GabrieleÏ Famiglie Dante, Claudio BaldiÏ Bruno, Angela Abelli e famiglieÏ Adelmo LazzariÏ Pietro e CarlaÏ Fam. Giorgio RaffainiÏ Fabrizio e RitaÏ Andrea e CinziaÏ Gianni Rossi, Anna e famigliaÏ Fam. Silvano AttoliniÏ Antonio e Marina-Bar BaffoÏ Fam. Maurizio FerrariÏ Fam. Silvano, Gianfranco CaniÏ Gina e Ivana DanniÏ Fam. Gianni Tacconi e AngelaÏ Ilenia, Danni e Marco GalvaniÏ Luca, Paolo e Luigi NotariÏ Marina e Massimo PomiÏ Cerati Francesco e famigliaÏ Cisella e Gianni MagnaniÏ Famiglia Mistrali Pierino e DanieleÏ Famiglia Mistrali Nello e famigliaÏ Famiglia Cavalli RinoÏ Famiglia Cavalli GianfrancoÏ Fam. Francesco CasoniÏ Luisa e GiovanniÏ Anna e Toninorimarrai sempre con noi.La mamma Giuseppina, la sorella Edda e il nipote Manuel.16-3-2018Paolo e Marta, Cristian e Paola, Elena e Dario, i piccoli Ludovica, Rebecca e Mattia partecipano al dolore di Annamaria, Elisa e Matteo e famigliari per la scomparsa del caro16 marzo 2018Con affetto ci uniamo all'immenso dolore dei familiari per la grave perdita del loro amatoche porteremo sempre nel cuore.Zia Diletta, Giancarlo con Marzia Federico e Sara, Andrea con Sabrina e Nicola.16 marzo 2018Le famiglie Capretti Renato, Roberto e Tatiana si stringono con immenso dolore ai familiari per la perdita del caroRimarrai sempre nei nostri cuori.16 marzo 2018I Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Tizzano sono vicini al loro Vice Presidente Matteo e famiglia per la prematura scomparsa del caro papà16-3-2018Titolari e dipendenti de «La Felinese Salumi» S.p.A. Reparto Affettato, sono vicini ad Elisa e famiglia per la perdita del caro papà16 marzo 2018Alceo, Ermes e Ciro Ubaldi con le rispettive famiglie, si stringono con affetto ai famigliari per la prematura scomparsa del caro16-3-2018sarai sempre nelle nostre preghiere.Famiglia Bernini Marinella.16 marzo 2018Le famiglie Leoni Giancarlo e Stefano si stringono affettuosamente ad Annamaria, Matteo, Elisa, Giuseppina e familiari per la perdita del caro16-3-2018Marco, Elena, Enrico, Luca, Corrado e Luca, Claudio e Ivo si stringono nel dolore ad Anna, Elisa e Matteo per la perdita del caro16 marzo 2018La famiglia Mauro Danni con Loretta, Federico e Lorenzo sono vicini ad Annamaria e famiglia per la grave perdita del caro16 marzo 2018Gli insegnanti, gli educatori e il personale della Scuola Media di Langhirano si stringono con tanto affetto ad Annamaria in questo momento di dolore per l'improvvisa scomparsa del marito16 marzo 2018Luigi Barili ricorderà sempre con affetto il caro amico16 marzo 2018Renato, Roberto Raffaini e famiglia sono vicini ai familiari per la perdita del caro16 marzo 2018Alberto, Mario Ponzi e figlie sono vicini ai famigliari per l'improvvisa scomparsa del caro16 marzo 2018