RINO BIASETTI

«Sembrerò morto e non sarà vero.»Dopo breve malattia è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 95Profondamente addolorati lo annunciano i figli Isabella e Roberto con i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 17 c.m. alle ore 15.00 nella Chiesa Parrocchiale di Soragna indi al cimitero locale.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale di Vaio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Un ringraziamento speciale al personale dell'U.T.I.C. e del Centro Cure Palliative «L'Albero della Vita» dell'Ospedale di Vaio e in particolare al Dott. Agostino Donetti per le sollecite cure prestate.16 marzo 2018Ï Famiglia PettenatiÏ Luigia, Giulio BergamaschiÏ Fam. Giovanni Bergamaschi