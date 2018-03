CROCE

«Orgogliosi e fieri dell'uomo che sei stato in vita e che se i ancora oggi, mancherà a tutti la tua onestà, la passione per il tuo lavoro di medico e l'amore sconfinato per la tua Università».

E' venuto a mancare all' affetto dei suoi cari l'amatissimo



Dott. Prof. LORIS BORGH I



Lo annunciano con estremo dolore la figlia Blanca, il fratello Gabriele, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.



Con successi vo annuncio verrà comunicata data e orari del funerale. Parma, 17 marzo 2018



Ï Ostilio Ferrari, Daniela, Anna e Roberto Zerbini



Ï Giuseppe Amoretti e famiglia



Ï Marco Costi



Ï Francesco Monaco



Ï Beatrice Luce ri



Ï Mauro Libè



Ï Giuseppe Pelosio

Ï Dellapina Monalda



Ï Giuseppe Romanini



Ï Car men Motta



Il Rettore, il Pro-Rettore Vicario, i Pro-Rettori, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Dir ettori dei Dipartimenti, il personale tutto e gli studenti dell'Università degli Studi di Parma esprimono profondo dolore e sentita partecipazione per la scompa rsa del



Prof. LORIS BORGHI



già Mag nifico Rettore dell'Università di Parma



esempio encomiabile, umano e pr ofessionale, di dedizione e impegno al servizio dell'Istituzione.



Ne ri cordano l'attaccamento all'Università, a cui ha dedicato con passione tutta la v ita; l'entusiasmo nell'affrontare le tante sfide che gli si sono presentate; la sensibilità, l'intelligenza e il rispetto che lo hanno sempre caratterizzato nei rapporti con gli studenti, con i colleghi, con i pazienti, e il coraggio del su o essere innovativo. Parma, 17 marzo 2018



Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, i l Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Direttore Cesare Azzali ed il Personale tutto partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del



Professor LORIS BORGHI < strong>Parma, 17 marzo 2018



Guido, Luca e Pa olo Barilla, profondamente addolorati, unitamente alla Società Barilla, partecip ano al generale cordoglio per la scomparsa del



Professor L ORIS BORGHI Parma, 17 marzo 2018



Per noi sarà sempre quello delle straordinarie vacanze insieme al mare e in montagna.



Grazie



Prof. LORIS



Antonio, Eleonora, Alberto e Anna. Parma, 17 marzo 2018



Il Direttore e tutto il personale Medi co e Infermieristico della Clinica Geriatrica dell'Azienda Ospedaliero - Univer sitaria di Parma sono profondamente addolorati per la prematura scomparsa del



Prof. LORIS BORGHI Parma, 17 marzo 2018



Il Presidente ed il Consiglio dell'O rdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma profondamente addolorati partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del



Prof. LORIS BORGHI



Già Rettore dell'Università degli Stu di di Parma. Parma, 17 marzo 2018

Il Presidente Gino Gandolfi, il Vice Presidente, il Consigliere Anziano, i co mponenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e tutti i collaboratori di Fondazione Cariparm a partecipano al lutto dei familiari per la dolorosa perdita del



Prof.& nbsp;LORIS BORGHI



persona generosa che ha guidat o l'Ateneo parmense con impegno e dedizione. Parma, & nbsp;17 marzo 2018



Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Se greteria del Cus Parma partecipano con profondo cordoglio al dolore della famigl ia per la scomparsa del



Prof. LORIS BORGHI & nbsp;Parma, 17 marzo 2018



La Direzio ne Generale anche a nome di tutti i professionisti dell'Azienda Ospedaliero-Univ ersitaria di Parma esprime profondo dolore per la scomparsa del



Prof.&n bsp;LORIS BORGHI



e porge le più sentite condogli anze alla famiglia. Parma, 17 marzo 2018



Carissimo



Prof. LORIS BORGHI



grazie per la stima e l'affetto di cui ci ha onorato.



Siamo fieri di avere lavorato al suo fianco in questi anni, e di avere condiviso l'entusias mo, le fatiche e i sogni per la nostra Università.



Nel dolore che ora c i pervade, non la dimenticheremo.



Brunella Marchione e i colleghi della U.O. Comunicazione Istituzionale dell'Università. Parma,& nbsp; 17 marzo 2018



Il Presidente Ariberto Fassati, l'Ammin istratore Delegato Giampiero Maioli, il Consiglio di Amministrazione e il Colleg io Sindacale di Crédit Agricole Cariparma esprimono il loro profondo cordoglio a lla famiglia per la tragica scomparsa del



Prof. LORIS BORG HI Parma, 17 marzo 2018

Paolo Michiara, profondamente addolorato, ricorderà sempre il



P rof. LORIS BORGHI



uomo libero e generoso ch e amava incondizionatamente l'università e gli studenti. Parma, 17 marzo 2018



L'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AILParma) partecipa con dolore al lutto della fami glia Borghi per la tragica scomparsa di LORIS Parma, 17 marzo 2018



Ï Vittorio Rizzoli



Ï Giampaolo Pellegrini



Ï Laura Aguzzoli



Ï Livia Ottavian i



Ï Antonella Aiolfi



Ï Anna Poletti Zanella



Ï Marica Dall'Argine



Ricordando la proficua collaborazione con il



Professor LORIS BORGHI



ed il suo approcci o aperto ed Europeista, il Direttore esecutivo e lo staff di EFSA esprimono cord oglio e vicinanza alla famiglia Borghi in questo triste momento. Pa rma, 17 marzo 2018



La società Hi-Food Spa, i nsieme a tutti i soci, è vicina alla famiglia per la scomparsa del



Prof . LORIS BORGHI



che ha dato impulso allo svi luppo e alla crescita delle attività. Parma, 17 marzo 2018



I professori Feliciani e Fabrizi con tutta la Clinic a Dermatologica partecipano al dolore per l'improvvisa scomparsa dell'amico e co llega



Professor LORIS BORGHI P arma, 17 marzo 2018



Riccardo Bonadonna, Ivan a Zavaroni, Alessandra Dei Cas, Valentina Spigoni, Raffaella Aldigeri, Giuseppe Magnati e tutto lo staff del Settore di Endocrinologia e Malattie del Metabolism o del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma, attoniti pe r la tragica e improvvisa scomparsa, partecipano commossi al dolore dei familiar i e di tutti coloro che hanno amato il



Prof. LORIS BORGHI< /strong> Parma, 17 marzo 2018



Il Consiglio Direttivo del Centro Sociale Universitario partecipa al dolore della famiglia per la perdita del proprio caro



Prof. LORI S BORGHI Parma, 17 marzo 2018



Ciao LORIS



hai lasciato una t raccia indelebile nel nostro percorso professionale e soprattutto nelle nostre v ite.



Ti ricorderemo per sempre.



Isabella, Francesca, Maria Cri stina e Sara. Parma, 17 marzo 2018

< br/>Il Presidente, la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione di ALMA, porg ono le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del



Prof essor LORIS BORGHI Colorno,&nb sp; 17 marzo 2018 <+T>Il Rettore dell'Università degli Studi dell'Ins ubria Prof. Alberto Coen Porisini, con tutta la Comunità Accademica, partecipa a l lutto della famiglia per la scomparsa del



Professor LORI S BORGHI



e si unisce al cordoglio di tutta la Comunità A ccademica dell'Università degli Studi di Parma. Varese,&nb sp; 17 marzo 2018 <+T>È con profonda tristezza e cordoglio che l'Unit à di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo di Parma si unisce per ricordare il



Prof.re LORIS BORGHI



nel momento della sua dolorosa scomparsa.<+T>Franco Aversa, Federico Quaini, Nicola Giulian i, Luisa Craviotto, Giovanni Roti, Elena Masselli e tutto il personale lo ricord ano affettuosamente come collega, amico e mentore e porgono le loro più sentite condoglianze ai famigliari. Parma, 17 marzo 201 8 <+T>Il Direttore Prof.Riccardo Volpi, i docenti, gli specializzandi e il personale di Clinica Medica partecipano al dolore della famiglia e degli alliev i per la scomparsa del



Prof. LORIS BORGHI

eminente clinico e appassionato ricercatore. Parma, 17 marzo 2018 <+T>Caro professore, caro Rettore, ci mancheran no il suo sorriso, il suo dinamismo, la sua capacità di coinvolgere tutti, la su a passione verso la nostra Università, le tante ore trascorse insieme per un Ate neo migliore.<+T>Ci mancherà tanto e la ricorderemo sempre caro



Prof.&n bsp;LORIS BORGHI <+T>Con tanto affetto, la Segreteria del Rettorato dell'Università di Parma: Alessandra, Raffaella, Luisa, Sabrina, Anna Pia, Olga, Giuseppe, Pier Mario, Cesare, Giancarlo. Parma, 17 marzo 2018 <+T>L'Associazione ALUMNI e AMICI DELL'UNIVERSIT A' DI PARMA ha nel cuore l'amico <+T1>LORIS<+T2>Parma, <+DL>17 marzo 2018 <+T>Betti e Giampaolo Ceda profondamente addolorati piangono con i familiari il caro amico e collega<+T1>LORIS



grande Rettore con cui hanno condiviso i l Sogno di una Università migliore e più vicina ai suoi studenti.<+T2>Parma, <+D L>17 marzo 2018 <+T>Il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari di Parma, esprimono vicinanza alla famiglia nel dolore per la perdita del



Professor<+T1>LORIS BORGHI<+T2>Parma, <+DL>17 marzo 2018 < hr /><+T>Il Direttore e tutto il personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento di Ingegneria e Architettura esprime profondo cordoglio per l'impro vvisa e tragica scomparsa del



Prof.<+T1>LORIS BORGHI



già Rett ore dell'Ateneo di Parma.<+T2>Parma,<+DL>17 marzo 2018 <+T>Gianfranco Cerv ellin si stringe nel dolore alla famiglia, per la tragica perdita del



Prof.<+T1>LORIS BORGHI<+T2>Parma, <+DL>17 marzo 2018 <+T>Il Personale dell 'U.O. Medicina Riabilitativa partecipa al lutto dei familiari per la scomparsa d ell'



Ill.mo Prof.<+T1>LORIS BORGHI<+T2>Parma,<+DL>17 marzo 2018 < +T>Ciao<+T1>LORIS



averti incontrato in questa vita è stato un grande re galo, rimarrà sempre vivo in noi il ricordo della persona speciale che sei stato .<+T>Famiglie Gaetano e Roberto Carra.<+T2>Fontevivo, <+DL>17 marzo 2018 < +T>Enrico Sesenna piange un lungimirante uomo delle istituzioni eticamente irrep rensibile, un grande medico, una persona vera, un amico



Prof.<+T1>LORIS BORGHI<+T2>Parma, <+DL>17 marzo 2018 <+T>I medici, infermieri, Coordinato ri e Oss dell'unità operativa Medicina Interna e Lungodenza Critica, da lui fond ata, porteranno sempre nel cuore il ricordo del



Prof.<+T1>LORIS BORGHI <+T2>Parma, <+DL>17 marzo 2018 <+T>Caro



Prof.<+T1>LORIS BORGHI



non la dimenticheremo mai.<+T>Con immensa stima e affetto, Gianluca e Nic colò Giovati, Emma e Enzo Vallara.<+T2>Coltaro, <+DL>17 marzo 2018 <+T>Con grande cordoglio, si uniscono al dolore della famiglia e dei suoi più stretti c ollaboratori gli specializzandi di Medicina di Emergenza - Urgenza.<+T>Grazie



Professore<+T1>LORIS BORGHI<+T2>Parma, <+DL>17 marzo 2018 <+T>Tutto quello che siamo e che saremo.<+T>Anche quando sarà difficile alzarsi, dopo una notte di dolore e disperazione, per fare ciò che va fatto.<+T>Sarà sempre con n oi il nostro maestro



Prof.<+T1>LORIS BORGHI<+T>Grazie per aver condivis o un sogno.<+T>Tiziana, Antonio, Beatrice.<+T2>Parma,<+DL>17 marzo 2018 <+ T>Grazie<+T1>LORIS



per aver condiviso tanti momenti belli e meno belli, per avermi insegnato che nessuno va mai lasciato indietro e che l'amicizia vera esiste ancora.<+T>Pippo.<+T2>Parma,<+DL>17 marzo 2018 <+T>Caro<+T1>LORIS< br/>

il dolore che proviamo in questo momento non cancella il ricordo di una persona eccezionale, che ha sempre avuto come fine ultimo il bene della comunit à.<+T1>Sei stato e sarai per noi fonte di ispirazione ed esempio.<+T>Con affetto Stefano e la piccola Maria.<+T2>Parma,<+DL>17 marzo 2018 <+T>Erminia e Pi erpaolo Dall'Aglio, profondamente commossi, piangono la prematura scomparsa del carissimo



Prof.<+T1>LORIS BORGHI<+T2>Parma,<+DL>17 marzo 2018



Soldati: «Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie».<+T1>LORIS BORGHI



per sempre nel mio cuore.<+T>Tiz Vallara Caposala.<+T2>Coltaro,<+DL>17 marzo 2018 <+T>Il Gruppo Cooperativo COLSER-AURORADOMUS, nel ricordo del Professor<+T1>LORIS BORGHI



partecipa al dolore che ha colpito la famigl ia, gli amici e i colleghi.<+T2>Parma,<+DL>17 marzo 2018 <+T>Riposa in pac e carissimo<+T1>LORIS



Parma non ti meritava.<+T>Ci mancherai tantissimo .<+T>Anna Maria, Luigi, Chiara.<+T2>Parma,<+DL>17 marzo 2018 <+T1>LORIS



sei la persona più onesta che abbiamo mai conosciuto.<+T>Ci hai insegnato la lealtà, la pacatezza, la gentilezza e la solidarietà.<+T>I nostri cuori da o ggi batteranno anche per te.<+T>Ci manchi tanto.<+T>Con infinito amore Olimpia E rnesto Vilma Luca Arianna.<+T2>Fidenza,<+DL>17 marzo 2018 <+T>Claudio Bozz etti con la direzione tutta e il personale del CPR sono vicini ai famigliari per il tragico evento.<+T>La scomparsa del caro<+T1>LORIS BORGHI



ci addolo ra e ci rattrista tutti.<+T>Amico, confidente e guida del nostro operato, è semp re stato un punto di riferimento, con grande scienza e coscienza.<+T2>Parma, <+D L>17 marzo 2018