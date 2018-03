ADA QUARANTELLI

Lasciando un grande vuoto si è spentadi anni 88Lo annunciano con tristezza le figlie Mirella, Mara, Maura con le rispettive famiglie, gli adorati nipoti, la sorella Andreanna e i parenti tutti.I funerali avranno lugo oggi sabato 17 marzo alle ore 14.00 partendo dalle Sale del Commiato Ade per la chiesa di Noceto, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il personale medico e paramedico della Prima Clinica Medica e della Clinica Chirurgica Generale, in particolare il Prof. Paolo Dell'Abate per le cure prestate.17 marzo 2018Ï Fam. Maria BrambillaÏ GianPaolo e GiuseppinaÏ Fabio FecciÏ Amministrazione comunale Noceto