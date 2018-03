GIANCARLO ACCORSI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio, Lorella e Fausto, la nuora Roberta, i nipoti Laura, Andrea e Chiara e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 19 marzo alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in via Renzo Pezzani, n. 27 per la chiesa di Langhirano indi al cimitero di Manzano.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella chiesa di Neviano degli Arduini.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.17 marzo 2018I colleghi dei Supermercati Paladini di Ponte Taro e Noceto si stringono con affetto a Lorella per la perdita del caro papà signor17 marzo 2018Andrea con Cinzia e Nicola unitamente alla famiglia Ferrari partecipano al dolore di Fausto e famiglia per la perdita del caro papà17 marzo 2018Gli amici del Circolo Renato Brozzi di Traversetolo sono vicini a Fausto e famiglia per la perdita del padre17 marzo 2018Angioletta con Roberta, Ennio con Graziella ed Eleonora partecipano commossi al dolore di Lorella per la triste scomparsa del caro papà signor17 marzo 2018