CLAUDIO BLAMONTI

E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Francesca con Thomas, Annita ed Emanuele, la sorella Maria Rita con Giuseppe, Marianna e la cara Rosanna.I funerali avranno luogo lunedì 19 marzo alle ore 15.00 presso la Sala del Commiato di Ade in Viale Villetta 31/a ove si terrà la Cerimonia di Saluto, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Un particolare ringraziamento alla dottoressa Schianchi, al dottor Elia ed a tutto il personale del reparto di Epatologia" dell'Ospedale Maggiore di Parma per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.18 marzo 2018"Ï Giorgio Gennari e famigliaÏ Carlo e Velleda MorettiÏ Giuliano e Gabriella MaestriÏ Eva ZanichelliÏ Anna, Vanni, Gabriella, Elena e LauraÏ Mauro, Alba e RamonaLo zio Valdes, i cugini Ivana, Tazio, Roberta, Emilio, Danila e Alberto sono vicini a Francesca e a Mariarita nel triste momento della scomparsa del caro18 marzo 2018Partecipiamo al dolore di Francesca e famiglia per la perdita del padreGianluca, Lilly e Sarah Bernini.18 marzo 2018Lalla, Nicola e Alice partecipano al dolore di Francesca e famiglia per la perdita del papà18-03-2018Ciaovivremo nel ricordo della tua preziosa amicizia.Aldina, Claudia e Claudio.18 marzo 2018Rossella partecipa con grande affetto al dolore di Mariarita e di tutta la famiglia per la perdita del caro18 marzo 2018I colleghi della Comunicazione sono vicini a Francesca per la perdita del caro papà18 marzo 2018Roberto, Franco e Renato ricorderanno sempre con grande affetto il loro amico di sempre18 marzo 2018CiaoUn grande abbraccio.Franca.18 marzo 2018