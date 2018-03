BATTISTA DALLA GIOVANNA

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Valentina, la figlia Donatella (Pino"), la sorella Vittoria, il fratello Mambrino, i cognati Fernando, Lucetta, Gabriele, Gemmo, Franco, Anna, Marisa, Vittorio, con le rispettive famiglie.I funerali si svolgeranno martedì 20 marzo alle ore 10.00partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. "Barbieri-Ghidini"di Medesano (via Santi 14) per la chiesa di Santa Lucia, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.00 nella chiesa di Santa Lucia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 marzo 2018"Ï Mariuccia, Luigi e figliÏ Famiglia ChiariÏ Gabriella e MarisaErnestina, Paola e Maria con Tommaso sono vicine con affetto a Tina e Donatella per la perdita del caro18 marzo 2018